Под Новосибирском «Тойота» насмерть сбила 30-летнего парня. Фото: ГИБДД по НСО.

В субботу, 30 октября, на трассе «Иртыш» в Коченевском районе водитель «Тойоты Марк 2» сбил 30-летнего пешехода. От полученных травм он погиб на месте ДТП. Подробности рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.

— 29-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следовавший в сторону Омска, наехал на пешехода, который находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, — уточнили в ведомстве.

Известно, водитель иномарки был трезв, а погибший пешеход шел по левой стороне проезжей части по ходу движения машин. Водитель уверяет, что не заметил в темноте 30-летнего парня.

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