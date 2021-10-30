Парень, убивший собутыльника отверткой под Новосибирском, предстанет перед судом

Отверткой он нанес 6 ударов в грудь Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирской области подошло к концу расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Чистоозерного района, который обвиняется в убийстве. Он отверткой расправился с 50-летним собутыльником.

— 17 мая 2021 года на улице Первомайская в рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области мужчины распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, в ходе которой обвиняемый нанес 50-летнему потерпевшему не менее 17 ударов, а после отверткой нанес ему не менее 6 ударов в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте, злоумышленник с места преступления скрылся, — сообщает пресс-служба СК РФ по НСО.

Вину в содеянном он признал полностью. Сейчас он находится в СИЗО, а дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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