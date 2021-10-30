Сибирячку смутил мужчина, поселившийся в палатке на обочине дороги. Фото: "Город Обь Онлайн".

В городе Обь на обочине дороги разбил палатку неизвестный мужчина. По словам горожан, он поселился в ней. Об этом они рассказали в соцсети.

— Какой-то неизвестный мужчина поставил возле тротуара палатку и там живет. На мое возмущение предложил присоединиться, — написала сибирячка в группе «Город Обь Онлайн».

По словам женщины, она сообщила о странном мужчине в полицию.

Комментаторов ситуация позабавила:

— Это то, что сейчас можно позволить себе с нашей зарплатой и без ипотеки!

— А что полиция-то должна проверить? Есть ли у него прописка в палатке? — пошутили сибиряки.

По словам горожан, такие палатки ставят электрики, которые проводят ремонтные работы.

— На перекрестке Вокзальной и Безымянного переулка тоже у столба такая же палатка. Это электрики работают. Кабель там лежит. Молодец, электрик, с чувством юмора оказался! — рассказали подписчики группы.

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