Сибирячку смутил мужчина, поселившийся в палатке на обочине дороги. Фото: "Город Обь Онлайн".
В городе Обь на обочине дороги разбил палатку неизвестный мужчина. По словам горожан, он поселился в ней. Об этом они рассказали в соцсети.
— Какой-то неизвестный мужчина поставил возле тротуара палатку и там живет. На мое возмущение предложил присоединиться, — написала сибирячка в группе «Город Обь Онлайн».
По словам женщины, она сообщила о странном мужчине в полицию.
Комментаторов ситуация позабавила:
— Это то, что сейчас можно позволить себе с нашей зарплатой и без ипотеки!
— А что полиция-то должна проверить? Есть ли у него прописка в палатке? — пошутили сибиряки.
По словам горожан, такие палатки ставят электрики, которые проводят ремонтные работы.
— На перекрестке Вокзальной и Безымянного переулка тоже у столба такая же палатка. Это электрики работают. Кабель там лежит. Молодец, электрик, с чувством юмора оказался! — рассказали подписчики группы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер