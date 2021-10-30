В Новосибирске внедорожник сбил пешехода, переходившего восьмиполосную дорогу

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: стоп-кадр с видео
В Новосибирске на улице Кошурникова внедорожник Chevrolet Niva наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео с моментом ДТП появилось в группе «АСТ-54» в пятницу, 29 октября.
— От удара человека подбросило на высоту автомобиля, после чего он приземлился на асфальт. К нему на помощь тут же бросился водитель и пассажир «Шевроле» и очевидцы, — написал очевидец.
Известно, что мужчина хотел перейти пересечь восьмиполосную дорогу у ТЦ «Вейв Плаза».
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