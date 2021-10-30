В Новосибирске 5-летняя девочка попала в больницу после падения в автобусе.
Фото: Виктор Гусейнов
В новосибирском автобусе № 64 произошло ЧП. В нем на остановке «Площадь Станиславского» упала 5-летняя девочка. В результате ЧП ребенок получил травмы. Об инциденте, который случился в пятницу, 29 октября, в соцсети рассказали родственники малышки.
— Автобус остановился на остановке вторым рядом, открыл двери, но выйти пассажиры не смогли, так как остановка произошла напротив другого автобуса, который начал движение. Пассажиры начали делать замечания водителю, а он психанул, закрыл двери и резко тронулся. В результате его действий упала пожилая женщина с 5-летней девочкой. Другие пассажиры помогли им подняться и выйти из автобуса, — написала в группе «Инцидент Новосибирск» сибирячка.
По словам женщины, сейчас 5-летняя девочка в больнице. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга.
Родственники ребенка написали заявление в полицию.
— Если вы стали свидетелем данного происшествия или, возможно, у вас есть фото или видеозаписи, которые могут оказаться полезными для следствия, просьба позвонить по телефону: 8-993-023-76-27 (Алевтина), — добавила родственница пострадавшей малышки.
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