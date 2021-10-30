Прокуратура проводит проверку после того, как в школе Бердска 13-летнему мальчику сломали лобную кость

В школе Бердска 13-летнему мальчику сломали лобную кость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске, в школе № 3, подрались два подростка. В результате конфликта один из них, 13-летний мальчик, получил серьезную травму — перелом лобной кости. По факту инцидента, случившегося 26 октября, проверку проводит прокуратура.

— В ходе проверки прокуратура города оценит в школе и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Известно, пострадавшего школьника госпитализировали в Центральную городскую больницу, в травматологическое отделение.

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