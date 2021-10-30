Прокуратура проводит проверку после того, как в школе Бердска 13-летнему мальчику сломали лобную кость

В школе Бердска 13-летнему мальчику сломали лобную кость.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Бердске, в школе № 3, подрались два подростка. В результате конфликта один из них, 13-летний мальчик, получил серьезную травму — перелом лобной кости. По факту инцидента, случившегося 26 октября, проверку проводит прокуратура.
— В ходе проверки прокуратура города оценит в школе и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Известно, пострадавшего школьника госпитализировали в Центральную городскую больницу, в травматологическое отделение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер