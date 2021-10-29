Инспектор ДПС, которого нашли мертвым в Барнауле, перед смертью оставил записку

Стали известны подробности смерти инспектора ДПС в Барнауле. Фото: Влад КОМЯКОВ

Стали известны подробности смерти инспектора ДПС в Барнауле. Напомним, трагедия произошла в четверг, 28 октября: тело 48-летнего мужчины нашли в лесополосе недалеко от садоводства «Дизель».

— Поиски мужчины начались, когда он не вышел на работу к шести часам вечера. Около девяти часов вечера его нашли погибшим в лесполосе. Мужчина был в гражданской одежде, перед смертью он оставил в своем блокноте предсмертную записку, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Как сообщает КП-Барнаул, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. Причину смерти полицейского установит экспертиза.

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