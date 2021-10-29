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Происшествия29 октября 2021 21:41

В Новосибирске 18-летняя девушка влетела в иномарку и сломала водителю обе ноги

Теперь она пойдет под суд
Надежда КАСЬЯНОВА
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Второй участник ДТП сломал ноги

Второй участник ДТП сломал ноги

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске пред судом предстанет 18-летняя автомобилистка, устроившая ДТП с пострадавшими. Ее обвиняют в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью по статье 264 УК РФ.

— В конце марта 2021 года обвиняемая на машине с тремя пассажирами, двое из которых — несовершеннолетние, ехала с превышением скорости по проезду Энергетиков в сторону улицы Станционная в городе Новосибирске, — рассказывают следователи. — Девушка не справилась с управлением из-за высокой скорости, вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль.

В ДТП серьезно пострадал водитель второй машины: у него оказались сломаны обе ноги. Сейчас уголовное дело девушки направлено для рассмотрения в суд. Известно, что водительские права она получила за два дня до аварии.

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