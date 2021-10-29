Стали известны марки служебных машин правительства Новосибирской области

Стали известны марки служебных машин губернатора Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны марки служебных машин губернатора Новосибирской области. Всего в распоряжении властей находится около 100 автомобилей.

— В автохозяйстве ГКУ НСО «Хозяйственное управление» находится 131 единица техники. Из них 103 легковых автомобиля, 12 автобусов, 8 грузовиков и 8 автомобилей спецтехники, — сообщил КП-Новосибирск источник в правительстве региона.

Так, непосредственно для передвижения губернатора используют автомобиль Lexus 2013 года выпуска и резервный Mercedes-Benz, а министры ездят на Toyota Camry 2005-2014 годов выпуска. А спецтехнику используют для уборки территорий рядом со зданиями.

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