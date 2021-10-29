В Новосибирске пойдет под суд телефонный мошенник, укравший у ветерана миллион рублей

Украл у ветерана ВОВ более миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 37-летний москвич похитил у ветерана Великой Отечественной войны более миллиона рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража по предварительному сговору, в особо крупном размере).

— Обвиняемый с января по февраль 2018 года из дома в Люберцах позвонил на телефон ветерана и убедил его, что ему якобы должны вернуть деньги за купленные ранее некачественные пищевые добавки, — рассказали в областном Следственном комитете. —Обвиняемый убедил ветерана сообщить ему реквизиты банковской карты. А заполучив их, зарегистрировался в мобильном приложении и перевел на счет своего подельника 1 112 500 рублей.

Несмотря на то, что свою вину в случившемся мужчина не признал, его уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением отправлено для рассмотрения судом.

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