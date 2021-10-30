Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: в выходные выпадет снег

Сегодня выпадет снег и резко похолодает. Фото: Александра СУРИС

Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: выходные начнутся с нулевой температуры и снега. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Температура составит 0…+2 градуса с понижением в течение дня. Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, а днем выпадет мокрый снег. Подует западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до +3, ночью понизится до -10 градусов. В отдельных районах региона пройдет мокрый снег.

«Яндекс.Погода» дает немного другой прогноз: дождь утром и пасмурное небо, но без осадков, в течение остального дня. Также сервис обещает больший холод, до -5 градусов.

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