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Общество30 октября 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: в выходные выпадет снег

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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Сегодня выпадет снег и резко похолодает.

Сегодня выпадет снег и резко похолодает.

Фото: Александра СУРИС

Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: выходные начнутся с нулевой температуры и снега. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Температура составит 0…+2 градуса с понижением в течение дня. Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, а днем выпадет мокрый снег. Подует западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до +3, ночью понизится до -10 градусов. В отдельных районах региона пройдет мокрый снег.

«Яндекс.Погода» дает немного другой прогноз: дождь утром и пасмурное небо, но без осадков, в течение остального дня. Также сервис обещает больший холод, до -5 градусов.

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