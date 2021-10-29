Под Новосибирском 13-летний школьник попал в больницу после ссоры с одноклассником

В Бердске 13-летний школьник попал в больницу после драки с одноклассником.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Бердске 13-летний школьник попал в больницу после ссоры с одноклассником. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
— Сообщение из больницы об обращении мальчика поступило 27 октября. Как удалось выяснить полицейским, травму подросток получил после того, как поссорился с одноклассником, который ударил его кулаком в лоб, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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