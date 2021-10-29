В Новосибирске начнет работать транспортная карта «Тройка»

Единая транспортная карта для Москвы и Новосибирска. Фото: Андрей АБРАМОВ

Московская транспортная карта «Тройка» начнет работать в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве региона. Сибиряки смогут пользоваться ей в родном городе, и в тех, где карта уже работает.

— Единая билетная система Новосибирской области и Москвы упростит процесс проезда в общественном транспорте, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Тестировать карту начнут уже в ноябре. Некоторые автобусы смогут принимать «Тройку» наравне с банковскими картами. Тестирование продлиться три месяца, и по его результатам решат, вводить ли карту на территории всего региона

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