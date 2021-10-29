Сибиряка отправили под суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец украл 14 тюбиков с зубной пастой. Через несколько дней он украл из ларька сотовый телефон, а из автомобиля вытащил планшет. Когда воришку поймали, то следователи возбудили уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ — «Кража».

Приговор вору огласили в Дзержинском районном суде.

— В общей сложности мужчина украл товара на 18 тысяч рублей. Свою вину он признал, — написано на сайте районного суда.

Мужчину приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

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