Мужчин обязали выплатить штраф и отправили в колонию.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске осудили мужчин, сбывавших наркотики. Они делали это через интернет. Приговор опубликован на сайте Дзержинского районного суда.
— Новосибирцы распространяли наркотики в городе с помощью «закладок». В общей сложности они сбыли больше килограмма запрещенных веществ. Когда их задержали, то парни во всем сознались, — написано в приговоре.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 часть 5 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Мужчин осудили на 9 лет колонии строгого режима. Так же суд обязал каждого выплатить каждого штраф в размере 50 тысяч рублей.
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