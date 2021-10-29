В суд передали дело об убийстве Татьяны Кучеевой, забитой до смерти из-за машины

Сибирячка пропала, когда уехала продавать автомобиль. Фото: соцсети.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об убийстве 36-летней Татьяны Кучеевой. Напомним, трагедия случилась еще в ноябре 2020 года: женщина поехала продавать автомобиль Hyundai Creta и пропала. Позже ее тело нашли в лесополосе в Ленинском районе. В убийстве сибирячки подозревают 27-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Против них было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям 105 УК РФ «Убийство» и статьи 162 УК РФ «Разбой» и 325 УК РФ «Похищение паспорта».
— По данным следствия, фигуранты по делу, захотели завладеть автомобилем своей 36-летней знакомой. Для этого они вместе придумали план: когда Татьяна решила продать автомобиль, они подыскали ей покупатели и предложили ему приобрести машину по цене ниже рыночной. Подозреваемые арендовали на имя мужчины квартиру и пригласили туда свою знакомую, — рассказали в областном Следственном комитете. — 12 ноября 2020 года женщина встретилась там с обвиняемыми. Когда потерпевшая осталась одна, мужчина незаметно забрал ключи от принадлежащего ей авто, вышел на улицу и перегнал машину ближе к подъезду дома и стал ждать свою подельницу, которая должна была привести с собой орудие убийства. Затем они вместе прошли в квартиру, напали на женщину и не меньше восьми раз ударили ее по голову тупым предметом, после чего сибирячка скончалась.
Тело сибирячки нашли в лесополосе. Фото: соцсети.
После этого он они похитили ее имущество (включая машину) на общую сумму свыше 1, 4 миллиона рублей. Тело женщина преступники обмотали в постельное белье и вывезли в Ленинский район города.
Сейчас в отношении мужчина и женщина находятся под стражей. Свою вину в преступлении они не признают. Их уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
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