Мужчина получал незаконные пособия. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Центр занятости подал в суд на новосибирского бизнесмена, прикинувшегося безработным. Мужчина подал туда документы и ежемесячно получал пособия. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

— В период безработицы бизнесмен состоял на учете в федеральной налоговой службе по Дзержинскому району в качестве физического лица — налогоплательщика на профессиональный доход и одновременно получал пособие. В результате недобросовестных действий ответчика ему неправомерно были произведены выплаты денежных средств в виде пособия по безработице и доплат к пособию, которые в добровольном порядке ответчиком до настоящего времени не возвращены, что стало поводом для обращения в суд, — говорится в приговоре.

В итоге суд признал сибиряка виновным и обязал его вернуть полученные пособия. Сумма составила 52 тысячи рублей.

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