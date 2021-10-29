«ДПС не остановит?»: новосибирцы засняли на видео бегущую по проезжей части корову

Сбежала на свободу. Фото: кадр из видео

В пятницу, 29 октября, в Новосибирске на левом берегу горожане заметили корову, бегающую по проезжей части. Сибиряки засняли ее на видео и выложили в сеть.

— На улице Петухова корова обрела свободу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что животное волочит за собой цепь. Возможно, свободолюбивая корова сбежала от кого-то из жителей располагающегося неподалеку частного сектора.

Столь необычная участница дорожного движения позабавила сибиряков. В комментариях под постом люди не смогли удержаться от шуток:

— Лошадиные силы дорожают.... Переходите на коровьи.

— Сбежала с молкомбината?

— ДПС не остановит?

— Хозяин подарил Добби поводок, Добби свободная! — штутят люди.

Смотреть видеосюжет Новосибирцы засняли на видео бегущую по проезжей части корову

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