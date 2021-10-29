«ДПС не остановит?»: новосибирцы засняли на видео бегущую по проезжей части корову

Сбежала на свободу. Фото: кадр из видео
В пятницу, 29 октября, в Новосибирске на левом берегу горожане заметили корову, бегающую по проезжей части. Сибиряки засняли ее на видео и выложили в сеть.
— На улице Петухова корова обрела свободу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, что животное волочит за собой цепь. Возможно, свободолюбивая корова сбежала от кого-то из жителей располагающегося неподалеку частного сектора.
Столь необычная участница дорожного движения позабавила сибиряков. В комментариях под постом люди не смогли удержаться от шуток:
— Лошадиные силы дорожают.... Переходите на коровьи.
— Сбежала с молкомбината?
— ДПС не остановит?
— Хозяин подарил Добби поводок, Добби свободная! — штутят люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер