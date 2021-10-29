Колбаса, коньяк, парфюм: мелкие воришки не оставляют попыток обчистить магазины

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Охранников в магазинах можно сравнить с профессиональными рыбаками - они ловят «щучек-воровок», оценивают вес (читай ущерб) и - отпускают. Разумеется, после возмещения жуликами стоимости товара, который бывает очень весомым! В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ показали результаты работы всего за один день - общая сумма товаров, которые воры намеревались украсть, составила более 8 тысяч рублей. И это был далеко не самый клёвый день, во всяком случае, - для воров.

В 09:41 в магазине хозтоваров бойцы группы быстрого реагирования задержали девушку, пытавшуюся похитить бытовую химию для дома на сумму 1 000 рублей. По решению администрации магазина воровка была отпущена после того, как оплатила стоимость товара.

В 14:32 в продуктовом магазине охранником АБ ГВАРДИЯ был задержан мужчина, укравший сыр стоимостью 370 рублей. Он также был отпущен после того, как рассчитался за продукт.

В 16:02 задержали молодого человека, стащившего палку колбасы стоимостью 500 рублей, и буквально через 10 минут после этого мужчину, который хотел украсть бутылку коньяка стоимостью 800 рублей. Обоих похитителей гвардейцы в 17:10 передали сотрудникам полиции.

В 17:38 в супермаркете Кировского района бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана женщина, проносившая мимо кассы без оплаты флакон туалетной воды стоимостью 1 530 рублей. Похищенный парфюм охранники у воровки изъяли и вернули на полку магазина.

В 19:11 охранниками Агентства был задержан мужчина, пронесший мимо касс в универмаге продуктовую корзину, наполненную сыром и колбасой на сумму 945 рублей. Неоплату товаров он объяснил своей забывчивостью. Охранники освежили ему память, сделав замечание, после чего тот рассчитался и был отпущен.

Последнее в этот день хищение было предотвращено гвардейцами в магазине Ленинского района. Дама 1972 года рождения намеревалась украсть бутылку вина стоимостью 150 рублей. Ей тоже предоставили возможность рассчитаться за украденный алкоголь и избежать общения с полицией, которой она воспользовалась.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ пояснили, что о том, как поступить с задержанным воришкой - отпустить или передать в полицию, решает всегда руководство торгового учреждения, а охранники лишь исполняют эту волю.