На малой арене завершен монтаж технологической плиты, а на большой — устанавливают витражи: губернатор провел выездное совещание на стройплощадке ЛДС

Готовность технологической плиты малой арены нового ЛДС — сто процентов. Фото: Правительство Новосибирской области

Готовность технологической плиты малой арены нового ЛДС — сто процентов. Осталось залить лед и установить борта. Лаборатория одобрила качество бетона, подтвердив, что он соответствует всем требованиям. Губернатор Андрей Травников провел выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены.

Сейчас на основной арене ЛДС продолжается установка витражных окон. Практически каждое из них — уникально. Стекла разных цветов и размеров устанавливают по особой схеме — как большой объемный паззл. Вес «кусочков» этой мозаики на малой арене — около 80 килограммов, на основной — до 130. Всего предстоит установить более 11 тысяч квадратных метров витражей. Продолжается также обустройство пароизоляции кровли: уже закрыто шесть тысяч квадратных метров из 17. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и устройства трибун.

Объект собираются закончить в срок. Фото: Правительство Новосибирской области

На сто процентов сейчас уже завершена технологическая плита малой арены. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента.

— Работы выполнены. Плита залита. Лаборатория приняла качество бетона, все соответствует требованиям. Основную арену уже будем выполнять в следующем году, согласно графику, — сообщил директор по строительству «ЭлинАльфа» Денис Синюк.

В следующем году строители должны начать устанавливать на трибунах кресла.

Строительство ледовой арены в Новосибирской области находится под строгим контролем регионального Правительства, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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