В ГУФСИН прокомментировали жалобу сибирячки на издевательства в исправительном центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска сообщила об издевательствах в исправительном центре на улице Технической, 1. Сибирячка заявила, что там избивают осужденных, в числе которых — ее отец.

— Мой отец и другие осужденные подвергаются насилию со стороны администрации ГУФСИН. Находясь в помещение для нарушителей, отец и еще один осужденный были избиты сотрудниками администрации. Сотрудники выводили осужденных из камеры в туалет по одному, избивали ногами и кулаками, применяли электрошокеры и газовые баллончики, второго осужденного хотели окунуть головой в унитаз. Отец пожаловался на то, что ему трудно дышать, думал, сломали ребра. Сотрудники при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. Я сообщила о происходящем в полицию, но переживаю, что дело замнут, — написала сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

В ГУФСИН по Новосибирской области прокомментировали КП-Новосибирск эту информацию, заявив, что она недостоверна.

— Осужденные, о которых идет речь в жалобе, неоднократно нарушали условия отбывания наказания в виде принудительных работ: порча имущества, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, уклонение от отбывания наказания. На каждого из них в суд направлено представление о замене принудительных работ лишением свободы. Осужденные, не желая замены наказания в виде принудительных работ лишением свободы, а также в целях дискредитации сотрудников учреждения, по надуманным поводам вызывали на территорию участка, функционирующего как исправительный центр, сотрудников полиции и скорую помощь, — рассказали КП-Новосибирск в ГУФСИН.

По данным ведомства, осужденные действовали так, чтобы сорвать судебные заседания, на которых должны были пересмотреть вид наказания для них и изменить его.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.