Экс-начальник мировых судей в Новосибирске признался в растрате более 4,6 миллионов рублей

Вынесение приговора перенесли из-за признания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 29 октября в Центральном районном суде должны были вынести приговор по делу Виктора Чиркунова. Бывшего начальника управления мировых судий обвиняли по статье 160 УК РФ — растрата бюджетных средств с использованием служебного положения.

Изначально Чиркунов не признавал свою вину, однако после того, как прокуратура представили в суде доказательства и обвинение запросило для него срок и штраф в размере 500 тысяч рублей, экс-начальник мировых судей сознался.

— Обвинение настаивало на аресте банковских счетов Чиркунова до момента полного возмещения ущерба. Отреагирует ли суд на это ходатайство — станет известно при вынесении приговора, — прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Дата вынесения приговора назначена на 8 ноября 2021 года.

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