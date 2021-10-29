Суд вынес приговор восьми обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерово по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» вынесли приговор. Фото: Данил Айкин

В Кемерово по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» вынесли приговор. Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обвиняемыми по делу проходили восемь человек.

— Суд признал всех восьмерых виновными, но большинству из них назначил наказание чуть меньше, чем запрашивал прокурор, — сообщает КП-Кемерово. — В частности, трое подсудимых из числа руководителей «Зимней вишни», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек, приговорены к следующим срокам.

Гендиректора компании-собственника торгового центра получила 14 лет колонии, гендиректору УК двух верхних этажей здания дали 13,5 лет лишения свобода, технический директор получил 11 лет колонии.

Еще двух подсудимых признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Руководитель фирмы, обсуживающий пожарную сигнализацию в ТРЦ, получил 6,6 лет колонии, инженера той же компании приговорили к 5,5 годам колонии, сотрудник частного охранного предприятия, отправится в колонию на восемь лет.

Признали виновными по уголовному делу также обоих пожарных. Их обвиняют в халатности. Так, начальника караула осудили на пять лет лишения свободы, а руководителя тушения пожара — на шесть лет.

Напомним, трагедия произошла 25 марта 2018 года и унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

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