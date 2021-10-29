В Новосибирске мужчина избил и ограбил подружек своей девушки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске на остановочной платформе Льнозавод в электричку зашли две женщины и сообщили полицейским, что на них напали. По словам сибирячек, их избил и ограбил сожитель их приятельницы. Они добавили, что злоумышленник находится в вагоне электропоезда с еще одной потерпевшей. Транспортные полицейские оперативно задержали подозреваемого. В руках он держал похищенные вещи.
— Правоохранители установили, новосибирец вызвался проводить трех подруг гражданской жены до станции. Там он внезапно стал грубить им, требуя занять ему денег. А после чего силой похитил две дамские сумки и рюкзак. Кроме того, одну женщину он толкнул в спину — та упала и ударилась головой о металлические перила на перроне. Сибирячка получила рваную рану. А еще одну подружку своей девушки мужчина ударил в глаз, когда отбирал у нее вещи, — уточнили в УТ МВД СФО.
В транспортной полиции добавили, в отношении агрессора возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Ему грозит срок до 7 лет.
Известно, задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На время следствия его поместили в СИЗО.
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