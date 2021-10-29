В Новосибирске от коронавируса умерли 15 человек за сутки

За сутки заразились вирусом 337 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки от коронавируса скончались еще 15 человек

— Это были мужчины в возрасте 67, 70, 74, 80 и 92 года и женщины в возрасте 56, 59, 60, 62, 62, 66, 79, 80, 83 и 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 354 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 337 человек, с выздоровлением выписали 169 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 70 278 случаев коронавируса, в том числе у 6 715 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 53 647 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 354 пациента, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 311 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 54 пациента.

Напомним, с 30 октября ввели новые ограничения: с этого числа начнут проверять QR-коды на входе в театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где будут больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправят на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинацию.

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