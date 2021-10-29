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Общество29 октября 2021 11:21

В Новосибирске приостановили работу ТК «Восток»

Закрыт он будет до тех пор, пока там не устранят нарушения пожарной безопасности
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске приостановили работу ТК «Восток».

В Новосибирске приостановили работу ТК «Восток».

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 29 октября, в Новосибирске закрыли ТК «Восток», расположенный на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщил юрист Евгений Митрофанов в соцсетях.

Известно, апелляцию о закрытии торгового комплекса подала прокуратура Дзержинского района. Ее удовлетворил областной суд. ТК «Восток» будет закрыт до тех пор, пока в здании не устранят нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее в комплексе прошли проверки. В ходе них сотрудники МЧС выявили свыше 90 нарушений пожарной безопасности. После чего был подан иск в суд. В конце 2020 года состоялись первые слушания, однако тогда решение о закрытии ТК удалось обжаловать.

В ТК «Восток» информацию о закрытии на момент публикации не прокомментировали.

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