Новосибирская полиция разыскивает двух женщин, укравших у пенсионерки 320 тысяч рублей

Они обманом украли деньги пенсионерки. Фото: МВД 54

В Новосибирске полиция ищет двух злоумышленниц, которые украли у 86-летней пенсионерки 320 тысяч рублей. Они представились волонтерами и проникли в квартиру к женщине.

— 25 октября около 17:00, находясь в одной из квартир дома на улице Петухова, женщины совершили хищение денег, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Стражи порядка просят помочь установить личности и местонахождение злоумышленниц. Если вам что-то известно о подозреваемых, сообщите в полицию по телефонам: (383) 232-16-02, 232-16-01. Анонимность гарантируется.

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