Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 10:51

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до декабря

Постановление губернатор уже подписал
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Режим повышенной готовности будет длиться до декабря

Режим повышенной готовности будет длиться до декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до декабря 2021 года из-за коронавирусной инфекции. Документ был подписан в пятницу, 29 октября.

– Приняты решения по ограничительным мерам в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021, – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Ранее режим был продлен до конца ноября. В случае ухудшения обстановки по Covid-19, власти могут ужесточить меры.

Напомним, 27 октября губернатор региона Андрей Травников заявил о том, что принято решение продлить режим повышенной готовности до конца 2021 года в связи с увеличением числа заражений Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.