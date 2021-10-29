В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до декабря

Режим повышенной готовности будет длиться до декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до декабря 2021 года из-за коронавирусной инфекции. Документ был подписан в пятницу, 29 октября.

– Приняты решения по ограничительным мерам в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 31.03.2020 до 24:00 31.12.2021, – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Ранее режим был продлен до конца ноября. В случае ухудшения обстановки по Covid-19, власти могут ужесточить меры.

Напомним, 27 октября губернатор региона Андрей Травников заявил о том, что принято решение продлить режим повышенной готовности до конца 2021 года в связи с увеличением числа заражений Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.