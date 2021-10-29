В Новосибирске выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Фото: другой источник.

В Новосибирске сотрудники УФСБ совместно с полицейскими пресекли изготовление и продажу контрафактного алкоголя. Правоохранители выявили цех по производству такого спиртного с использованием популярных брендов. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

— Из незаконного оборота изъяли свыше 5 тонн контрафактного алкоголя. В отношении главы группы, которая занималась производством, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере». В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в УФСБ РФ по Новосибирской области.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Сотрудники СК устанавливают остальных участников преступной группы, а также иные эпизоды их незаконной деятельности.

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