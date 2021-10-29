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Общество29 октября 2021 10:09

В Новосибирске из мехового салона изъяли 364 шубы

На них не было маркировки
Мария ГРИГОРЯН
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Все шубы были изъяты из незаконной продажи

Все шубы были изъяты из незаконной продажи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске таможенники совместно с полицией нашли на одной из точек продаж контрафактные шубы. На них не было обязательной маркировки.

— В ходе рейда были обнаружены и изъяты 265 шуб из норки, мутона и нутрии с нарушениями правил маркировки и 99 шуб без контрольных знаков, — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Продавцу незаконного товара грозит крупный штраф. Сейчас в отношении него организована проверка, его судьбу решит суд.

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