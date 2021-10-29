В Новосибирске открылась необычная выставка для взрослых

Выставка продлится до 21 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в Центре культуры ЦК19 открылась выставка для взрослых от 55-летнего новосибирского дизайнера Олега Семенова. Открытие состоялось в пятницу, 29 октября.

— Экспозиция выставки развернется в двух выставочных залах первого этажа. В первом зале будут представлены порядка 80 графических работ, включая digital art Олега Семенова. Второй зал будет посвящен серии объектов Siberian Kitsch, а также видео «Почему мы боимся маленьких перемен?!», — говорится на сайте центра культуры.

На выставку можно попасть без предварительной записи, но с соблюдением всех коронавирусных ограничений. Выставка продлится до 21 ноября 2021 года.

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