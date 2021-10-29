Цифра МТС присмотрит за безопасностью ЖК «Академия»

Фото предоставлено компанией МТС.

МТС и застройщик ООО «ЖК Академия» реализовали первый этап проекта по установке системы умного видеонаблюдения в новом жилом комплексе. Более 60 цифровых видеокамер установлены в новостройке жилого комплекса «Академия» на улице Шевченко, сообщал в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Система «умного» видеонаблюдения МТС обеспечит контроль за безопасностью жильцов на территории нового комплекса. 64 камеры наблюдения обеспечат круглосуточный видеомониторинг второго дома ЖК «Академия» - камеры ведут наблюдение на каждом этаже, в трех лифтах, в холле и в зоне парковки, под контролем видеокамер также детская площадка, велодорожка по периметру двора, зоны воркаута и выгула собак, входная группа и въезд во двор.

Удаленный мониторинг позволяет исключить из периметра посторонних людей, предметов и транспорта, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации и идентифицировать правонарушителей. Изображение с видеокамер по защищенному каналу связи можно отслеживать через смартфон, планшет или компьютер и просматривать из любой точки мира, а все записи хранятся в «облаке».

- За год спрос на видеонаблюдение у компаний Новосибирска вырос на четверть. Система цифрового видеонаблюдения МТС установлена в жилом комплексе «Академия» на Шевченко, и, надеюсь, новоселы оценят «умный» контроль безопасности. Партнерство с еще одним крупным застройщиком «нового центра» поможет цифровизировать дома жилого комплекса для комфорта и безопасности жильцов, - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

До конца года МТС также обеспечит первый дом ЖК «Академия» цифровыми услугами - гигабитным домашним интернетом и цифровым ТВ.