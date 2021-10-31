«Генетики советовали аборт»: новосибирские врачи прооперировали малыша с редкой косолапостью

Аномальную косолапость исправили за полгода. Фото: предоставлено героями публикации
Сибирячка Анна вместе с новосибирскими врачами спасла своего сына с врожденной косолапостью.
— На четвертом месяце беременности УЗИ показало косолапость. Врачи-генетики предложили делать аборт, но я отказалась. Причины непонятны, первый ребенок родился здоровым, в роду косолапых не было. Мы с мужем нашли доктора и стали копить деньги, так что к рождению сына все было готово, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Анна.
Врачи поставили диагноз — крайняя степень косолапости. С помощью ортопеда Константина Мацука удалось исправить стопы: на ноги двухмесячного ребенка каждую неделю накладывали гипсовые повязки . Так прошел почти месяц, затем сделали операцию на ахилловом сухожилии. А затем выписали специальную ортопедическую обувь — брейсы: малышу приходилось даже спать в них.
— Мой сын пошел! Ходит пока за ручку, от дивана пять шагов делает. А нас пугали, что не сможет сам ходить всю жизнь. Ему всего год и два месяца, но с трех лет мы отдадим его в спорт, — поделилась Анна.
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