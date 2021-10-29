В Новосибирске любители теории заговоров попытались попасть в администрацию с заявлением о химтрейлах

Полосы остаются после самолетов Фото: Виктория МИНАЕВА

Сторонники теории заговора том, что население земли травят с самолетов какой-то химией, записали видео и заявили, что хотят попасть на прием к губернатору Новосибирской области и требуют внимания к теме от силовиков. Елена, автор Youtube-канала, где появилась запись, на полном серьезе утверждает, что жителей региона травят. Ее пугают следы на небе от самолетов:

— Я думаю, что нас травят с воздуха, — заявила КП-Новосибирск Елена. — Вы посмотрите, что делается! Все небо, вообще все, оно без просветов, все расчерчено! Это не просто инверсионный след, это явно распыление какое-то над головами.

Это распыление Елена и такие, как она, называет химтрейлами. Тем временем экологи продолжают успокаивать приверженцев этой теории и объяснять элементраные физические процессы. Что след, который оставляет самолет на воздухе, зависит от влажности, температуры воздуха и высоты, на которой лететит самолет.

— Как я и ранее говорил при любом сжигании топлива образуются вода, Со2, микропримеси, выброшенные на этих высотах, конденсируются в капельки, как в облаках. Это и есть то, что заставляет беспокоится приверженцев этой теории заговора. На самом деле, конечно, никто ничего не распыляет и никого не травит, — заявил КП-Новосибирск эколог Сергей Пащенко.

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