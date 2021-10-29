Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибла 86-летняя пенсионерка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В рабочем поселке Колывань под Новосибирском загорелся частный жилой дом. В огне погибла 86-летняя женщина. Подробности о ЧП, которое случилось 28 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— Тело сибирячки нашли в ходе тушения пожара. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей, а также дымоходов. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и следователи, — уточнили в ведомстве.
В СК добавили, по факту случившегося организована уголовно-процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.
В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, площадь пожара составила 48 квадратов. В тушении огня участвовали 8 человек и две единицы техники.
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