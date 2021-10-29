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Происшествия29 октября 2021 8:18

Новосибирца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, отправили в СИЗО

Там он пробудет до конца декабря 2021 года
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, отправили в СИЗО.

Новосибирца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, отправили в СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцу, подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки, избрали меру пресечения. Его направили в СИЗО. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

— Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В СИЗО он пробудет до 25 декабря 2021 года, — говорится в сообщении госоргана.

Ранее сообщалось, с июня по сентябрь 2021 года 31-летний сибиряк вместе с несовершеннолетней находился в квартире в Кировском районе Новосибирска. В этот промежуток времени он насиловал ребенка. Как писали СМИ, подозреваемый — отец пострадавшей девочки. Он проживал в квартире вместе с бывшей женой и дочерью-подростком после развода. Известно, новосибирец вины не признает.

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