Новосибирца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, отправили в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцу, подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки, избрали меру пресечения. Его направили в СИЗО. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

— Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В СИЗО он пробудет до 25 декабря 2021 года, — говорится в сообщении госоргана.

Ранее сообщалось, с июня по сентябрь 2021 года 31-летний сибиряк вместе с несовершеннолетней находился в квартире в Кировском районе Новосибирска. В этот промежуток времени он насиловал ребенка. Как писали СМИ, подозреваемый — отец пострадавшей девочки. Он проживал в квартире вместе с бывшей женой и дочерью-подростком после развода. Известно, новосибирец вины не признает.

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