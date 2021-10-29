Осень, стресс и коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги

Фото: Олег ЗОЛОТО
Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у новосибирцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство новосибирцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Поворот не туда: Наследие», «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал 2% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей региона:
Топ-7 хорроров
• «Голем: Начало»
• «Поворот не туда: Наследие»
• «Синяя бездна 2»
• «Веном»
• «Проклятие Спящей красавицы»
• «Брешь»
• «Страшные истории для рассказа в темноте»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
• «Противостояние»*
• «Ходячие мертвецы»
• «Чепелуэйт»*
• «Хелстром»
• «Страна Лавкрафта»*
• «30 сребреников»*
• «Земля монстров»*
_____________
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ