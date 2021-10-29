Осень, стресс и коронавирус: как новосибирцы снижают уровень тревоги

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у новосибирцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство новосибирцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Поворот не туда: Наследие», «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал 2% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей региона:

Топ-7 хорроров

• «Голем: Начало»

• «Поворот не туда: Наследие»

• «Синяя бездна 2»

• «Веном»

• «Проклятие Спящей красавицы»

• «Брешь»

• «Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

• «Противостояние»*

• «Ходячие мертвецы»

• «Чепелуэйт»*

• «Хелстром»

• «Страна Лавкрафта»*

• «30 сребреников»*

• «Земля монстров»*

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*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ