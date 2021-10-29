Новосибирец, погибший под колесами автокрана, попал на камеру регистратора

Автокран насмерть сбил мужчину. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Незадолго до гибели под колесами автокрана новосибирец попал в кадр видеорегистратора проезжающей мимо машины. Кадры выложили в группу «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

— Вчера мне повезло чуть больше, чем водителю автокрана, личность на дороге была с явными признаками сильного алкогольного опьянения, — рассказал автор видео.

Напомним, вечером, 28 октября, произошло смертельное ДТП. В Октябрьском районе автокран сбил мужчину, переходившего дорогу. 37-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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