Очевидцы назвали причину смертельного ДТП на Выборной в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на Выборной в Новосибирске. Утром пятницы, 29 октября, там насмерть разбился водитель «Тойоты». Как сообщали в ГИБДД, он выехал на встречку по неустановленным причинам, где столкнулся с двумя машинами.

— Авария произошла на глазах у мужа. Одну из машин занесло на льду (там и днем вчера была лужа у обочины и на правой полосе, и за ночь это просто в лед превратилось). «Тойоту» вынесло на встречку, а там на большой скорости летела другая машина. Они столкнулись и улетели на обочину. «Витц» тоже ехал на приличной скорости. Буквально до этого тоже обогнал мужа, прям видно было, как торопился, старался обогнать машины, — рассказала сибирячка в группе «АСТ-54».

По словам новосибирцев, на участке, где произошло ДТП, уже две недели бежит вода:

— Каждое утро на работу еду, и постоянно, как заморозки начались, там дорога как стекло. При мне машину на шипах чуть не закрутило. Это было ожидаемо, что там кто-то разобьется. Жалко людей, — написали очевидцы в соцсети.

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