Сибиряк, чтобы не лишиться внедорожника, выплатил 208 тысяч рублей алиментов

Всего он задолжал своему сыну 217 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске мужчина не выплачивал алименты своему 15-летнему сыну и едва не лишился своего внедорожника. Сибиряк выплатил лишь девять тысяч рублей, хотя должен был 217 тысяч рублей.

— Судебные приставы выяснили, что у должника есть автомобиль — Honda Crosstour. Сотрудники вышли по месту жительства алиментщика, чтобы наложить арест на имущество и передать его на ответственное хранение взыскателю — матери ребенка, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Поняв, что он может лишиться машины, должник на следующий день предоставил чек об оплате всей оставшейся суммы долга.

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