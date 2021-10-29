Новосибирские спасатели достали из коллектора полураздетого мужчину. Фото: служба спасения МАСС.

В водопропускном коллекторе на улице Семьи Шамшиных, рядом с железной дорогой, новосибирцы заметили мужчину. Он лежал там полураздетый. Прохожие вызвали на место спасателей.

— Вызов поступил днем 28 октября. Очевидцы сообщили о мужчине, которого нужно было достать из коллектора и транспортировать до «скорой помощи». Спасатели, прибывшие на место, нашли сибиряка, на вид около 35 лет, в бетонных блоках коллектора. Его при помощи носилок транспортировали до машины медиков, — рассказали в службе спасения МАСС.

Не ясно, по каким причинам мужчина лежал в коллекторе в таком состоянии.

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