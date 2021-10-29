Фото и видео смертельного ДТП на улице Выборной в Новосибирске появились в соцсетях

Тойота выехала на встречку и столкнулась с двумя машинами. Фото: ГИБДД

В соцсетях появились кадры с места смертельного ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина. Авария произошла на на улице Выборной. Там утром в пятницу, 29 октября, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу движения.

От удара машины получили серьезные повреждения. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

На кадрах видно, от удара машины получили серьезные повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Водитель иномарки по неустановленным причинам вылетел на встречку. Фото: стоп-кадр.

На месте трагедии работают полицейские. Фото: стоп-кадр.

Ранее КП-Новосибирск писала, утром, 29 октября в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Водитель «Toyota Vitz» ехал со стороны Ключ-Камышенское плато в сторону улицы Кирова. По неустановленным причинам водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Гранта» и машиной «Lada Xray». 45-летний водитель иномарки погиб на месте аварии от полученных травм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.