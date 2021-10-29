В Новосибирске в массовом ДТП погиб 45-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В пятницу, 29 октября, на улице Выборной в Новосибирске случилось массовое ДТП. Оно стало фатальным для одного из водителей. Подробности о происшествии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— ДТП случилось в 8:15 около дома № 86. Toyota Vitz ехала со стороны Ключ-Камышенское плато в сторону улицы Кирова. По неустановленным причинам водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Гранта» и машиной Lada Xray — они двигались во встречном направлении, — уточнили в ведомстве.
В результате столкновения водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным ГИБДД, погибшему было 45 лет.
На месте трагедии работает полиция.
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