Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой «Ниссаном» на зебре

От удара женщина несколько раз перевернулась и упала на капот. Фото: стоп-кадр с видео "АСТ-54"

Новосибирские врачи рассказали о состоянии 45-летней женщины, которую сбили с 9-летним ребенком на «зебре». Инцидент произошел утром 28 октября на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— Ребенок практически не пострадал. Женщина — в отделении травматологии, состояние средней степени тяжести, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Напомним, ранее сообщили, что у женщины перелом обеих голеней. Ее госпитализировали в больницу №34.

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