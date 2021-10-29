Пробки в Новосибирске на утро 29 октября 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 29 октября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 октября 2021 года: затор образовался на улице Широкой. Также сложно проехать по улице Станционной, площади труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Плахотного, Троллейной и Титова. Сложно проехать по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, по проспекту Карда Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также движение затруднено по улицам Восход, Зыряновской, Бориса Богаткова, Добролюбова и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 29 октября, составил 6 баллов.

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