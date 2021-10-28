В Новосибирске автокран насмерть задавил пешехода

37-летний мужчина погиб под колесами спецтехники. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером, 28 октября, произошло смертельное ДТП. В Октябрьском районе автокран сбил мужчину, переходившего дорогу.

— Сегодня, в половину десятого вечера 29-летний водитель автокрана Demag ехал по улице Большевистская со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова. Около дома №171 на улице Большевистского он сбил пешехода, переходившего дорогу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

37-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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