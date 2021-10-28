В Новосибирске закроется проезд по улице Вертковская

Автомобилистам придется ехать в объезд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске движение по улице Вертковской будет некоторое время перекрыто. Причина - ремонт теплокамеры, в которую несколько дней назад провалился самосвал. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 28 октября по 17 ноября закрывается для проезда транспорта улица Вертковская в районе дома по адресу: улица Станиславского, 28/1, — уточнили в городской администрации.
Напомним, инцидент с самосвалом произошел в ночь на 26 октября. Грузовик Howo провалился под асфальт как раз на том участке теплотрассы, проходившей под дорогой, где располагалась теплокамера. Доставать автомобиль из ямы пришлось эвакуатору.
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