В Новосибирске трем скверам дали новые названия

Трем паркам в Дзержинском районе присвоены имена
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Трем скверам в Дезржинском районе Новосибирска дали новые имена. Такое решения приняла комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети по итогам голосования среди горожан.
— Теперь площадка напротив парка культуры и отдыха Феликса Дзержинского носит название сквер «Авиаторов». Зеленая зона в районе пересечения улиц 25 лет Октября и Республиканской — сквер имени Михаила Калинина. А на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной появился сквер «Малыш», — сообщили в мэрии.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что площадь перед Березовой рощей собираются назвать в честь авиаконструктора Антонова.
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