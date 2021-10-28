В Новосибирске трем скверам дали новые названия

Трем паркам в Дзержинском районе присвоены имена Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трем скверам в Дезржинском районе Новосибирска дали новые имена. Такое решения приняла комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети по итогам голосования среди горожан.

— Теперь площадка напротив парка культуры и отдыха Феликса Дзержинского носит название сквер «Авиаторов». Зеленая зона в районе пересечения улиц 25 лет Октября и Республиканской — сквер имени Михаила Калинина. А на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной появился сквер «Малыш», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что площадь перед Березовой рощей собираются назвать в честь авиаконструктора Антонова.

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