Хоккейная «Сибирь» сенсационно обыграла московский ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Новосибирские хоккеисты одержали уже четвертую победу подряд. Фото: vk.com/hcsibir

Новосибирские хоккеисты одержали уже четвертую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, обыграв на домашней арене команду «ЦСКА» из Москвы. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сибири».

— Победную шайбу в третьем периоде забросил Никита Коротков с передачи Дмитрия Овчинникова, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Сейчас хоккейная «Сибирь» располагается на седьмой строчке Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 23 игр. Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с финским хоккейным клубом «Йокерит» 1 ноября. А пока что болельщики не устают поздравлять спортсменов с очередной и очень яркой победой:

— Ребята, это было красно!

— Трудовая победа, хорошо отыграли. Думаю, еще пошумим в этом чемпионате!

— На стадионе было нечто сегодня. Игра — огонь! — пишут люди в паблике ХК Сибирь (Новосибирская область).

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