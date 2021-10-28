Суд вновь лишил родительских прав мать пятерых детей, оскандалившуюся после фото в пособиях

Девочки провели 11 месяцев в социальном центре, теперь их отправят в детдом. Фото: предоставлено Тамарой Чусовской

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию многодетной матери Тамары Чусовских, которую лишили пятерых детей после фото в пособиях.

— Понять не могу, почему меня лишили прав. Летом я лечилась в реабилитационном центре. Но в заключении экпертизы значится, что у меня алкоголизм второй стадии, что я неадекватная, что дети стали неадекватными. Теперь буду наблюдаться у нарколога, психолога, чтобы сниматься с учета. Завтра пойду к психиатру, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

Адвокат женщины так прокомментировала ситуацию:

— Тамара лишена родительских прав, так как решение суда считается вступившим в силу. Детей должны определить в специализированное учреждение. Завтра будем связываться с опекой, узнавать, куда и когда их увезут, — прокомментировала юрист Галина Кобец.

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